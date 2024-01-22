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Российский посол рассказал о состоянии пострадавших при крушении самолета в Афганистане

Посол подтвердил гибель супругов из России при крушении Falcon 10 в Афганистане

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Ali Khara/Reuters

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что пострадавшие при крушении самолета в провинции Бадахшан в Афганистане доставлены спецбортом в столицу страны Кабул. Его слова приводит РИА Новости.

Всего на борту находились шесть человек, из них два пассажира. По словам дипломата, супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы погибли. Выжившие сейчас проходят обследование в госпитале, посол с ними встретился.

Жирнов выразил соболезнования родным и близким погибших.

21 января самолет Falcon 10 выполнял частный медицинский рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту находились шестеро человек, — четыре члена экипажа и два пассажира, в том числе россиянка Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию. Пациентку сопровождал муж, предприниматель из России, оплативший эвакуационный рейс. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту крушения воздушного судна.

В России супруги Евсюковы проживали в городе Волгодонске. Анатолий Евсюков был предпринимателем и основателем Волгодонских рынков. В 2014 году бизнесмена наградили медалью «За доблестный труд на благо Донского края», а спустя три года — знаком главы области «За милосердие и благотворительность».

Ранее появилось первое видео с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане.

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