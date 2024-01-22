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Рабочая группа по СВО отчиталась об итогах первого года работы

Андрей Турчак: группа по СВО отработала более 42 тыс. обращений

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Пресс-служба «Единой России»

За 2023 год члены группы по вопросам Специальной военной операции (СВО) отработали более 42 тыс. обращений от участников и их семей, сообщил глава группы, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации», — отметил он.

По словам Турчака, удалось выстроить комплексную систему господдержки на законодательном уровне.

«Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО. На добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту», — рассказал глава группы.

Кроме того, Турчак рассказал о мерах поддержки в сфере трудоустройства.

«Сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям», — отметил он.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина.

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