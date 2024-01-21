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В Херсоне произошли взрывы

Глава ГВА Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

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MagassoubaMakan/X

Несколько взрывов произошли в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

«В Херсоне звучат взрывы», — написал он. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что воздушная тревога в подконтрольной Киеву части региона не объявлялась.

21 января о взрывах сообщили в городе Полтава в центральной части Украины. Кроме того, в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком, произошли два взрыва.

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Накануне глава назначенной Киевом городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне заявили о повреждениях объектов критической инфраструктуры.

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