Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа предварительная причина крушения самолета в Афганистане

ТАСС: причиной крушения самолета в Афганистане мог стать отказ двух двигателей

close
100%
Depositphotos

Предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал технический отказ двух двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В оперативных службах рассказали, что в их числе были двое россиян.

Утром 17 января во время тренировочного полета вертолет потерпел крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами