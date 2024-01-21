Названа предварительная причина крушения самолета в Афганистане

Предварительной причиной крушения российского самолета Falcon 10B в Афганистане стал технический отказ двух двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Причиной авиакатастрофы стал технический отказ, предварительно, двух двигателей», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в Афганистане в горах провинции Бадахшан разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет.

По данным Росавиации, на борту самолета Falcon находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. В оперативных службах рассказали, что в их числе были двое россиян.

Утром 17 января во время тренировочного полета вертолет потерпел крушение в районе «Фрунзе-1» неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии.

До этого частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. По данным издания, на борту самолета находились четыре человека.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.