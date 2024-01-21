Пропавший в Афганистане самолет зарегистрирован в госреестре РФ

Пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Согласно сообщению федерального агентства, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

«Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — указали в Росавиации.

Уточняется, что агентство находится на связи с авиационными властями Афганистана и Республики Таджикистан.

До этого стало известно, что в Афганистане разбился летевший в Москву индийский пассажирский самолет. Как сообщает Aamaj News, трагедия произошла в горах провинции Бадахшан.

В начале января появилось видео из салона самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Токио.

На видео видно, как люди экстренно эвакуируются на улицы. Известно, что в кратчайшие сроки удалось вызволить из горящего судна более 360 человек.

Ранее на севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту.