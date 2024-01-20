Названо число пострадавших в результате ночного обстрела Горловки

Восемь человек получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства региона, всего во время атаки пострадали четверо мужчин и столько же женщин. Травмы получили мужчины 1977, 1987, 1995 и 2001 годов рождения.

Также медицинская помощь понадобилась женщинам 1957, 1973 и 1985 годов рождения. Более того, в результате обстрела пострадала сотрудник скорой медицинской помощи 1967 года рождения.

«Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц», — говорится в заявлении.

Информация об их состоянии пока не уточняется.

В ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту 15 снарядов. Для ударов по городу украинские военные использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийские боеприпасы, в том числе с кассетной боевой частью.

Ранее в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам со стороны ВСУ.