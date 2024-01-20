В Германии захотели закрыть Русский дом в Берлине

Депутат бундестага Германии от Христианско-демократического союза ФРГ и Христианско-социального союза в Баварии Маттиас Хауэр поднял вопрос о закрытии Русского дома, который находится в Берлине. Текст с заявление депутата опубликовала «Лента.ру».

«Каковы имеющиеся у федерального правительства данные о финансировании Русского дома в Берлине с 2014 года и рассматривало ли правительство закрытие учреждения, находящегося в ведении Россотрудничества, находящегося под санкциями с февраля 2022 года?» — говорится в заявлении.

В январе 2023 года прокуратура Берлина инициировала расследование в связи с деятельностью «Русского дома» в столице ФРГ.

В апреле прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что банковские счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только в случае разморозки банковских счетов Русского дома в Берлине.

В октябре прокуратура Берлина прекратила «все расследования», которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в столице ФРГ.

Ранее посольство РФ призвало власти ФРГ пресекать осквернение советских захоронений.