РФ обвинили в порче здания бывшего консульства в Болгарии

Российских дипломатов обвинили в серьезной порче бывшего здания генерального консульства РФ в болгарской Русе. Об этом пишет издание Frognews.

Здание было покинуто российскими дипломатами в июне 2022 года. По итогам проведенной спустя почти полтора года проверки находящегося в госсобственности здания комиссия установила, что оно было повреждено при выезде жильцов, настолько, что оказалось в «скандальном состоянии» и теперь непригодно для проживания.

Посетивший здание после отъезда российских дипломатов архитектор Венцислав Илиев заявил, что, уезжая, они якобы увезли оттуда смесители, двери, кассовые аппараты, всю мебель и бытовую технику.

Здание было передано генконсульству СССР в 1985 году и затем перешло консульству РФ. До этого в нем находился детский сад.

До этого Болгария начала закупать нефть у Казахстана, Ирака и Туниса вместо России.

Ранее в Болгариии предложили демонтировать памятник советскому солдату «Алеша».