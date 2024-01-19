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Пассажир, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, употребил неизвестный порошок

Baza: сорвавший рейс Сургут — Москва пассажир употребил неизвестный порошок

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Depositphotos

Агрессивный пассажир, из-за котрого рейс СургутМосква экстренно сел в Перми, употребил неизвестный порошок на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, сорвавший рейс 40-летний мужчина на борту употребил неизвестное вещество. После этого он начал вести себя агрессивно и плеваться в пассажиров, а также разбил стакан.

Мужчину привязали к сиденью. После посадки в Перми его передали сотрудникам правоохранительных органов, которые обнаружили у мужчины пакетик с белым порошком. Сообщается, что дебошира направили в наркологический диспансер для освидетельствования.

Рейс Сургут — Москва экстренно приземлился в Перми 18 января. Командир воздушного борта принял такое решение из-за агрессивного поведениям мужчины.

Ранее петербурженка устроила авиадебош и стала фигуранткой уголовного дела.

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