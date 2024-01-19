Россиянам объяснили, стоит ли вкладывать деньги в недвижимость

Вкладывая деньги в недвижимость, необходимо помнить, что в пересчете на валюту можно потерять часть средств. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил финансовый советник Глав семей Алексей Родин.

«С недвижимостью интересная история: рост стоимости примерно на уровне инфляции, если мы говорим в рубле. Если мы говорим в валюте, то видим даже потери как раз из-за девальвации. Так что этот актив неликвидный», — отметил Родин.

Хорошим инструментом для инвестиций он назвал российские и американские ценные бумаги. По словам эксперта, российская экономика, несмотря на все вызовы, остается сильной. Поэтому при вложении денег можно посмотреть в сторону госбумаг.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал до этого отмечал, что самый простой способ сберечь деньги от инфляции — открыть депозит под высокую ставку.

В 2024 году инфляция будет находиться в тех рамках, в которых ее видят монетарные власти, уверен эксперт. Россия, по его словам, полностью преодолела эффект от санкций и совершила поворот на Восток. Кроме того, в стране стали развиваться отечественные предприятия, соответственно, больше людей начало заниматься бизнесом, добавил Сигал.

Ранее стало известно, что валютные сбережения россиян выросли в ноябре 2023 года.