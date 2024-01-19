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ВСУ обстреляли Брянскую область

В Брянской области в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены четыре дома

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Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область в районе села Курковичи. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, торговый объект, остановочный павильон. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

16 января сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

15 января ВСУ обстреляли село Сушаны, расположенное в Климовском районе Брянской области.

До этого Александр Богомаз написал, что в регионе пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.

1 января средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью.

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.

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