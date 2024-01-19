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Пожар на нефтебазе в Брянской области стал больше

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах выросла до 1,8 тыс. квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области достигла 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Пожар начался ранним утром 19 января, когда средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в Брянской области. Однако при уничтожении цели дрон сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу, рассказывал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, при атаке, предварительно, никто не пострадал, однако произошло возгорание резервуаров в обваловании. Позже Богомаз пояснил, что горят четыре резервуара с нефтепродуктами в брянских Клинцах.

В городе из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек из частного сектора. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов используется специальное пожарно-техническое оборудование, также привлечен пожарный поезд.

Ранее последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео.

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