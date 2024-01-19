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Женщина напала в трамвае на девушку и прокусила ей руку до крови

В Британии пассажирка трамвая напала на девушку и искусала ее

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Shutterstock/Leonid Andronov

В Манчестере пассажирку трамвая укусила агрессивная женщина, которая перед этим ее толкнула. Об этом пишет Mirror.

Неизвестная женщина подсела к 26-летней девушке в трамвае и начала беспричинно толкать ее локтями и пинать. После этого пострадавшую пересадили в безопасное место, но хулиганка бросилась за ней и укусила за руку так сильно, что у жертвы пошла кровь.

На следующей станции злоумышленница покинула трамвай. Тем не менее у полиции осталось ее фото. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемую и хотят выяснить причину ее поступка.

Ранее пассажир искусал стюардессу во время полета.

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