Частный сектор эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области из окрестностей горящей нефтебазы эвакуировали около 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Эвакуировано около 40 человек из частного сектора», — сказал источник агентства.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для тушения нефтепродуктов используется специальное пожарно-техническое оборудование, также привлечен пожарный поезд.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что 32 жителя частного сектора в целях безопасности были временно эвакуированы к родственникам. Кроме того, был подготовлен пункт временного размещения населения.

Утром 19 января Богомаз заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в регионе, и при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.