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В Кремле назвали участие в крещенских купаниях личным делом каждого

Песков: участие в крещенских купаниях является личным выбором каждого человека

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Иван Высочинский/ТАСС

Участие в крещенских купаниях является личным делом каждого. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, почему среди чиновников и общественных деятелей не увеличивается число последователей главы государства Владимира Путина, который принимает участие в крещенских купаниях. Корреспонденты обратили внимание, что в купель окунулись только глава Республики Саха Айсен Николаев и общественный деятель Геннадий Онищенко.

«Не совсем понимаю ваш вопрос. Это личное для каждого. Если у вас есть сведения только об Айсене Николаеве, это не значит, что только этим ограничивается [число участников крещенских купаний]», — ответил Песков.

В ночь на 19 января в РФ прошли традиционные крещенские купания. Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, российский лидер также окунулся в купель, произошло это в Московской области.

При этом крещенские купания — это не церковная, а народная традиция. Более того, некоторые священники критикуют подобные практики за суеверное отношение к религии и риск для здоровья. Подробнее о том, как православные верующие отметили Крещение, в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о крещении внуков Путина.

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