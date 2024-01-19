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Путин окунулся в прорубь на Крещение

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение в ночь на 19 января

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение в ночь на 19 января. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, традиционно он (Путин. — «Газета.Ru») это делал по случаю Крещения», — поделился Песков.

До этого Путин во время посещения Воскресенского собора в городе Арзамас Нижегородской области рассказывал, что был крещен отцом патриарха Кирилла, протоиереем Михаилом Гундяевым. Президент не уточнил, когда именно был крещен.

В 2023 году Путин также окунался в прорубь на Крещение в Подмосковье. При этом в январе 2022 года российский президент не стал соблюдать традицию, прислушавшись к рекомендациям врачей в связи с пандемией коронавируса. Рекомендации ранее озвучивались со стороны представителей церкви и глава государства решил не посещать прорубь и не окунаться в нее.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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