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В брянских Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами

Богомаз: БПЛА сбросил боеприпас на Клинцовскую нефтебазу, загорелись резервуары

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что четыре резервуара с нефтепродуктами горят в брянских Клинцах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По словам главы региона, возгорание ликвидируют пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Для тушения нефтепродуктов используется специальное пожарно-техническое оборудование. Кроме того, привлечен пожарный поезд.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», — написал губернатор, отметив, что
специалисты Роспотребнадзора контролируют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тыс. кв. метров.

Утром 19 января Богомаз заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в регионе, и при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.

Ранее последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео.

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