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Названо число граждан Украины, получивших отказ в выезде за границу в 2023 году

Погранслужба Украины: в 2023 году в выезде за рубеж отказали 50 тысячам граждан

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Global Look Press

Украинские пограничники в 2023 году отказали в выезде за границу 50 тыс. граждан, рассказал представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Его словам приводит местное агентство «Укринформ».

Он отметил, что в большинстве случаев граждане не имели достаточных оснований для отъезда за рубеж. Кроме того, некоторые люди пытались пересечь границу по поддельным документам.

«В общей сложности в 2023 году было отказано в пересечении границы на выезд 50 тыс. лиц, которые не отвечали условиям пересечения. Большинство отказов тем, кто следовал по системе «Путь», — уточнил Демченко.

Он добавил, что иногда граждане не имели при себе водительских прав или не могли подтвердить цель выезда за рубеж. Также пограничникам пришлось усилить контроль из-за участившихся попыток мужчин покинуть страну с фальшивыми документами, рассказал представитель службы.

В феврале 2022 года на Украине был введен режим военного положения и объявлена всеобщая мобилизация, в связи с чем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. При этом в государстве продолжает действовать система «Путь», благодаря которой жители призывного возраста могут выехать за границу, если являются дальнобойщиками или волонтерами.

Ранее была названа сумма, которую украинские мужчины платят за уклонение от службы в армии.

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