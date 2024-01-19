Россиянам рассказали о вредных и полезных свойствах зеленого чая

Зеленый чай обладает массой полезных качеств и сохраняет их лучше черного, так как его делают из листиков китайской камелии, которые совсем недолго подвергаются ферментации. Однако пить его можно только свежим, так как уже спустя 15 минут после заваривания в нем образуются вредные вещества, а спустя сутки он может превратиться в яд, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Зеленый чай полезен в борьбе с ранним старением, ожирением и выведением токсинов. Он ускоряет процесс сжигания жира в организме на 17%, обмен веществ, а также улучшает кожу, ногти, волосы и зубы. Кроме того, зеленый чай способен снизить риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и инфарктов.

Однако пить зеленый чай нельзя людям с подагрой, ревматизмом, бессонницей и обостренными заболеваниями ЖКТ, а также тем, у кого наблюдаются аритмия и чувствительность к кофеину.

Опасно пить зеленый чай пожилым людям. Кроме того, нельзя совмещать этот напиток с алкоголем – это спровоцирует сильную нагрузку на почки.

Причинить серьезный вред здоровью может несвежий чай. В нем содержатся органические соединения, которые окисляются и провоцируют появление патогенной микрофлоры при контакте с воздухом. Причем чем дольше стоит заваренный чай, тем он вреднее для здоровья. Врачи категорически запрещают пить заварку, которая простояла целую ночь, так как это грозит нарушениями работы кишечника и «ударяет» по печени.

Диетолог ранее назвала заболевания, от которых может защитить зеленый чай.