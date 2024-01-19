Названа площадь пожара на нефтебазе в Брянской области

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. кубометров.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в регионе, и при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу.

17 января МО РФ и Богомаз сообщали, что над территорией региона были уничтожены две тактические ракеты и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром в этот же день на заводе в Шахтах произошло возгорание. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Ранее последствия попытки атаки ВСУ в Брянской области попали на видео.