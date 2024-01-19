Самолет экстренно сел в Перми из-за агрессивного пассажира

Самолет рейса Сургут-Москва вечером 18 января экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале центрального межрегионального управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

В сообщении отмечается, что командир рейс 296 принял решение совершить экстренную посадку из-за агрессивного поведения пассажира 1983 года рождения, который «грубо нарушал общественный порядок» и «выражал явное неуважение к обществу».

После посадки самолета буйного пассажира задержали сотрудники транспортной полиции, его направили на медицинское освидетельствование.

Центральное МСУТ СК России проводит проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

11 января сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании «Тува-Авиа», выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за неисправности.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.