При уничтожении БПЛА под Брянском произошел сброс боеприпаса на нефтебазу

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник в Брянской области. При уничтожении цели сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, при атаке, предварительно, никто не пострадал, однако произошло возгорание резервуаров в обваловании.

«В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечено 13 пожарных автоцистерн», — написал Богомаз.

До этого Минобороны России сообщало, что утром в пятницу российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

17 января МО РФ и Богомаз сообщали, что над территорией региона были уничтожены две тактические ракеты и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 18 января впервые за время конфликта украинский беспилотник долетел до Санкт-Петербурга. Предварительно, он смог пролететь через несколько областей и пытался атаковать нефтяной терминал. Дрон вовремя перехватили, и тот упал без последствий. Он нес около трех килограммов тротила. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России появились операторы-асы БПЛА с сотнями пораженных целей