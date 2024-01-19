В России вдвое вырос объем пиратского контента

Роскомнадзор заблокировал порядка 1,1 миллиона ссылок с пиратским контентом, пишет газета «Известия».

По данным ведомства, годом ранее было заблокировано 458 тысяч таких ссылок, а за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалили около 178 миллионов ссылок на пиратский контент.

В публикации отмечается, что для владельцев подобных ресурсов не предусмотрена административная ответственность за отказ от удаления объектов авторских и смежных прав.

Президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин заявил, что нелегальный контент продолжит расти, если крупные западные правообладатели будут продолжать некорректно относиться к российскому пользователю.

До этого сообщалось, что Россия вошла в топ-3 стран по потреблению пиратского контента в интернете с долей 6% от общего объема трафика.

Ранее Telegram стал популярнее TikTok в России.