Москвичка полгода держит в машине хаски

Жители Новой Москвы обеспокоены ситуацией с собакой породы хаски, которую хозяйка держит в машине. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, женщина содержит собаку в авто рядом с ЖК «Марьино Град». Жильцы комплекса заметили собаку еще в октябре 2023 года. По их словам, собака живет в машине постоянно, а хозяйка заявила, что животному «нравится там жить».

Владельцы собак отметили, что хозяйка выгуливает хаски на цепи без намордника. По поводу ситуации с животным в машине москвичи обращались по номеру «112», а затем написали обращение в полицию, попросив проверить женщину на соблюдение закона «Об ответственном обращении с животными».

Ранее в Тюмени хозяйка бросила кошек и собак на морозе в закрытой машине.