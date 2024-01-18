В Росавиации сообщили о влиянии снегопада на работу аэропортов

Московские аэропорты работают без задержек, несмотря на снегопад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации »Росавиация».

«В Москве и области аэропорты столичного региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский), по состоянию на 15.30 мск работают штатно, задержек на вылет по метеоусловиям нет», — сообщили в ведомстве.

При этом в Росавиации рассказали об усилении контроля за деятельностью аэропортов представителями Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения на фоне усложнения погодной обстановки.

До этого сообщалось о вводе частичных ограничений на вылеты.

Днем 18 января ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

По данным Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов в приоритетном порядке принимают все необходимые меры для осуществления безопасных полетов. О снятии временных ограничений будет проинформировано позднее.

Ранее в районе аэропорта Внуково временно закрыли воздушное пространство.