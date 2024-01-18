Онищенко заявил о введении масочного режима в регионах России

На фоне роста заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах России будут постепенно возвращать масочный режим, предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. С учетом сложившейся – это обычная ситуация, заявил он в пресс-центре НСН.

«В целом по стране будет идти подъем заболеваемости. В отдельных регионах уже вводился масочный режим или будет вводиться. В отдельных школах будет вводиться масочный режим, если там появится заболевший. Это обычное явление», – предсказал врач.

При постоянных ограничениях будут работать медучреждения – в них носить маски следует всегда, добавил Онищенко. Также медработникам нельзя посещать пациентов без средств защиты, напомнил он.

Медицинские учреждения у нас, конечно же, будут постоянно находиться в ограничительных мероприятиях, в частности, обязательно нужно будет носить маски, нельзя посещать пациентов в больницах и так далее. Это обычное явление», – сказал собеседник НСН.

Напомним, в конце декабря масочный режим вернули власти Санкт-Петербурга – профилактические меры усилили на фоне роста заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом.

Ранее врачи рассказали россиянам, как не заболеть гриппом и ковидом.