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Петербуржцу, который отказал мошенникам в повторном переводе, подожгли входную дверь

В Петербурге подожгли дверь мужчине, который вычислил телефонных мошенников

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Shutterstock

Неизвестный устроил пожар у квартиры жителя Колпинского района Петербурга, который пострадал от мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

Мужчина обратился в полицию после пожара в жилом доме на улице Плановой. Кто-то поджег коврик, лежавший у входной двери в его квартиру.

Полицейским пострадавший рассказал, что перед этим стал жертвой аферистов, которые представились сотрудниками Следственного комитета. Он послушался их указаний и взял кредит, а затем отдал курьеру 160 тыс. рублей. Вскоре мужчина самостоятельно понял, что был обманут, и на дальнейшие требования перевести деньги на безопасный счет отвечал отказом. Однако звонки не прекратились, и мошенники начали угрожать ему поджогом квартиры.

Правоохранители возбудили два дела — по факту мошенничества и об умышленном повреждении чужого имущества. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее российская пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.

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