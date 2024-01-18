Россиян предупредили о мошенничестве при покупках на маркетплейсах

В России появился новый вид мошенничества, связанный с покупками на маркетплейсах. Чтобы не попасться на удочку кибермошенников, нужно вести себя осторожно при покупках в интернете, предупредил член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас в беседе с телеканалом «360».

Новая схема обмана заключается в том, что человеку, который оформил заказ в каком-либо интернет-магазине, спустя какое время звонят якобы сотрудники этой площадки. Покупателю сообщают, что выбранный им товар закончился, и предлагают приобрести аналогичный в другом месте со скидкой – к примеру, в другом интернет-магазине. После этого человеку присылают ссылку на поддельную страницу, которая выглядит также, как маркетплейс.

«Здесь потребителю предлагают ввести свои платежные данные, чтобы совершить покупку. На самом деле эта страница контролируется мошенниками», — пояснил Паулаускас.

При оплате покупок нельзя оставлять данные карт на выглядящих подозрительно сайтах, подчеркнул экономист. Также он посоветовал настроить на всех приложениях двухфакторную идентификацию для доволнительной защиты.

«Также важно быть информированным об актуальных методах мошенничества и регулярно обновлять свои знания по кибербезопасности», — добавил эксперт, призвав сообщать родственникам и близким о новых схемах злоумышлеников.

Напомним, что также мошенники стали часто использовать записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, для подделки голоса.

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