В России повысят цены на услуги ЖКЖ

С первого июля в России повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в среднем на 10%. Об этом сообщил интервью агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Эксперт отметил, что это может быть связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. В частности, речь идет о подорожании продуктов, инфляции, колебаниях курса рубля и многих других факторах. Цены на ЖКУ в последний раз серьезно выросли в 2022 году, с тех пор изменений не было.

Если смотреть по утвержденной методике повышения тарифов, у каждого региона РФ существует свои предельные нормы. Максимальны — в Забайкальском крае (15%), минимум — в Республике Хакасия (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Больше этого цены не могут вырасти, окончательное решение по тарифам примут местные власти.

Гиринский напомнил, что тарифы на ЖКУ регулируют лишь то, что граждане потребляют, — свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года при соответствующем решении региональных властей или жителей.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.