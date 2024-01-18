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Кинолог рассказал об особенностях воспитания собак разного пола

Кинолог Голубев: суку воспитывать не проще, чем кобеля

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Mark Lennihan/AP

При выборе собаки не стоит рассчитывать на то, что суку воспитывать проще чем кобеля. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь, по его словам, необходимо учитывать половые особенности питомца.

Эксперт подчеркнул, что будущему собаководу необходимо задать себе вопрос, к чему он больше готов — к «ритуальным» драками кобелей или регулярным течкам сук, которые повлияют на ее поведение и вызовут повышенный интерес у других собак.

«Не перекладывайте ответственность на половые признаки животного. Основу хорошего поведения и комфортной жизни закладывает владелец. Только грамотный подход к воспитанию решит любые проблемы, связанные с плохим поведением любимца», — добавил кинолог.

До этого Голубев отмечал, что выбирая собаку, лучше ориентироваться не на пол, а на особенности породы, характер и темперамент животного. По его словам, в одном и том же помете может быть покладистый кобель и гиперактивная сука, которую воспитать будет непросто.

Ранее кинолог рассказал, как меняется жизнь человека после появления собаки.

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