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Россиянин сбил мужчину, который после визита в больницу вышел на дорогу на четвереньках

Под Ачитом мужчина вышел на дорогу на четвереньках и попал под машину

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FotograFFF/Shutterstock

В Свердловской области мужчину сбила машина после визита в больницу. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на дороге «Ачит — Месягутово». Водитель на машине марки Subaru Forester во время движения заметил стоявшего на коленях пешехода и попытался притормозить, но сделать это быстро не получилось. После остановки мужчина увидел обездвиженного пешехода. Известно, что водителя ни разу не штрафовали за нарушение ПДД.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на Минздрав, мужчина оказался на дороге после визита в больницу, куда ранее его доставили фельдшеры.

«Бригада скорой помощи, которая направлялась на адрес в районе места жительства пациента, довезла его до развязки на федеральную трассу около Ачит. Мужчина вышел из автомобиля СМП и направился в сторону поселка», — сообщается в публикации.

По словам представителей Минздрава, медики в больнице не обнаружили у мужчины каких-либо проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее в Петербурге машина переехала ранее сбитого другим автомобилем мужчину.

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