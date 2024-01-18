В Белгороде объявили ракетную тревогу

В Белгороде в 6:50 мск 18 января объявили ракетную тревогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — написал глава региона.

Гладков посоветовал гражданам спрятаться в комнатах со сплошными стенами по типу ванной, туалета, коридора или кладовой. Тех же, кто находится на улице, губернатор попросил найти укрытие или другое безопасное место.

До этого ракетную тревогу в Белгороде объявляли вечером 17 января. Сообщений о разрушениях или пострадавших после нее не поступало.

При этом вчера Гладков писал, что за сутки ВС РФ пресекли две попытки украинских военнослужащих совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Так, в ночь на 18 января были уничтожены семь снарядов РСЗО «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. А утром системой ПВО было сбито еще два беспилотника противника и четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир».

Ранее Вячеслав Гладков посетил детей, раненных при обстреле Белгорода.