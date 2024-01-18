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Россиян предупредили о новых схемах мошенников с подделкой голоса

НТИ: мошенники берут образцы голоса для своих схем из записей звонков

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Shutterstock

Мошенники используют записи телефонных звонков, в том числе разговоров с роботами, для подделки голоса в мошеннических целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитика НТИ SafeNet («Сейфнет») Игоря Бедерова.

По словам эксперта, злоумышленники также могут использовать видеозаписи, размещенные в свободном доступе в интернете, и голосовые сообщения.

«Образцы голосов добываются из различных источников. Сюда входят голосовые сообщения, которые могут собираться из мессенджеров, обычные прозвоны, во время которых происходит разговор с роботом или с другими физическим лицом», – пояснил Бедеров, добавив, что, в принципе, речь человека можно скопировать даже по одному произнесенному слову.

До этого в Банке России сообщили, что мошенники имитируют голоса родных и знакомых клиентов для их обмана. В ЦБ посоветовали россиянам внимательнее подходить к размещению личной и финансовой информации в соцсетях и прочих открытых ресурсах.

На этом фоне экс-советник президента Клименко рассказал, как отличить звонки мошенников от звонков родных.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать за одну минуту.

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