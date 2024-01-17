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Петербуржец попытался взыскать 5 млн рублей по липовой расписке и стал фигурантом дела

В Петербурге мужчина пытался взыскать 5 млн рублей по поддельной расписке

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Depositphotos

В Петербурге мужчина попытался взыскать 5 млн рублей по поддельной расписке и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, злоумышленник вместе с сообщниками изготовил поддельную расписку, согласной которой ничего не подозревавший россиянин якобы должен был вернуть ему 5 млн рублей. На основании липового документа аферист подал иск в суд, потребовав взыскать с мужчины дополнительно 300 тысяч рублей в качестве процентов.

В ходе проверки стало ясно, что расписка не настоящая, и в отношении попытавшегося взыскать деньги петербуржца возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что мужчина был ранее судим за взяточничество.

Ранее петербуржец отсудил у «Автотора» 28 млн рублей за дефектный BMW.

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