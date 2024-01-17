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Полиция задержала молчаливую россиянку с наркотиками во рту

В Новом Уренгое задержали не разговаривавшую женщину с наркотиками во рту

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Shutterstock

В Новом Уренгое задержали отказывавшуюся разговаривать женщину с наркотиками во рту. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление транспортной полиции по УрФО.

Сообщается, что сотрудники полиции на транспорте обратили внимание на женщину, которая подозрительно себя вела. В ответ на все вопросы сотрудников правоохранительных органов она молчала. Удостоверяющих личность документов у нее при себе не оказалось.

«При личном досмотре, проводившемся в присутствии понятых, выяснилось, что во рту доставленная прятала пять свертков, перемотанных изолентой зеленого и красного цвета», — сообщили в ведомстве, передает Ura.ru.

Содержимое свертков отправили на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что это наркотическое вещество. Его общая масса составляла около четырех граммов.

В ходе опроса женщина призналась, что страдает наркотической зависимостью с 2000 года По ее словам, свертки она случайно нашла на улице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Краснодаре нашли наркотики у мужчины, который поджег оборудование на железной дороге.

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