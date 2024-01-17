Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему перед купанием в проруби нельзя пить спиртное

Терапевт Смирнов: перед купанием в проруби алкоголь категорически запрещен

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

В день Крещенских купаний нельзя употреблять спиртное, поскольку алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Врачи также рекомендуют разогреться непосредственно перед погружением в прорубь. Подойдут, к примеру, бег на месте или приседания.

«Также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги. Чтобы не допустить серьезного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд», — отметил врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.

Выйдя из воды, специалист посоветовал обтереться махровым полотенцем, одеться в теплые и сухие вещи, зайти в отапливаемое помещение и выпить горячий чай.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого отмечала, что купание в проруби оказывает положительный эффект для здоровья. В частности укрепляет кровеносные сосуды, иммунитет и нервную систему.

При этом она предостерегла от купания в ледяной воде лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические болезни легких, эндокринологические расстройства, а также ослабленный иммунитет после инфекций.

Ранее россиянам рассказали, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами