Россиянам рассказали, почему перед купанием в проруби нельзя пить спиртное

В день Крещенских купаний нельзя употреблять спиртное, поскольку алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Врачи также рекомендуют разогреться непосредственно перед погружением в прорубь. Подойдут, к примеру, бег на месте или приседания.

«Также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги. Чтобы не допустить серьезного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд», — отметил врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.

Выйдя из воды, специалист посоветовал обтереться махровым полотенцем, одеться в теплые и сухие вещи, зайти в отапливаемое помещение и выпить горячий чай.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого отмечала, что купание в проруби оказывает положительный эффект для здоровья. В частности укрепляет кровеносные сосуды, иммунитет и нервную систему.

При этом она предостерегла от купания в ледяной воде лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические болезни легких, эндокринологические расстройства, а также ослабленный иммунитет после инфекций.

Ранее россиянам рассказали, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки.