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Россиянка напала с ножом на фельдшера, которая спасала ее мужа

В Нижнем Тагиле пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи с ножом

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РИА «Новости»

Жительница Нижнего Тагила пойдет под суд после того, как напала на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии правоохранителей, в день инцидента 49-летняя женщина выпивала со своим возлюбленным. В какой-то момент мужчине стало плохо, и он попросил супругу вызвать скорую помощь.

Специалисты оперативно прибыли на место, женщина-фельдшер стала оказывать помощь. Жена пациента высказала недовольство процессом, схватила нож и попыталась нанести несколько ударов медработнику.

«Кроме того, обвиняемая выбросила в подъезд чемодан с медицинскими изделиями, повредив при этом 13 ампул с лекарственными препаратами», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Россиянка вину не признала.

Ранее в Хабаровском крае мужчина пытался помешать врачам «скорой» отвезти в больницу избитую им женщину.

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