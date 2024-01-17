Диетолог рассказала о последствиях употребления искусственных яиц из Китая

В интернете в последнее время обсуждается вопрос возможных поставок в Россию произведенных в Китае искусственных яиц. При умеренном потреблении «псевдояйца» не опасны для здоровья, а в некоторых случаях даже могут оказаться полезнее обычных, заявила диетолог Полина Журавлева.

«Искусственные яйца, в отличие от натуральных, обычно представляют собой продукты растительного происхождения, такие как соевый белок или другие растительные ингредиенты. Те, о которых слышала ранее я, вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычных яиц, если, конечно, употреблять их умеренно», — пояснила Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако диетолог добавила, что поставленные из Китая яйца могут содержать в себе вредные консерванты и усилители вкуса. При массовом производстве таких яиц, а также в случае, если указывается долгий срок хранения, лучше избежать их включения в рацион, считает специалист.

«В любом случае много яиц с таким химическим разнообразием не съешь и не нужно», — подчеркнула она.

При этом полностью сделанные из природных веществ искусственные яйца могут стать альтернативой для людей, страдающих аллергией, добавила диетолог. Она подчеркнула, что обычные яйца в больших количествах также не являются полезными для здоровья, и призвала включать в рацион больше свежих фруктов, овощей, белков и злаков.

Напомним, вскоре в Россию придут поставки яиц из Турции и Азербайджана – власти надеются, что это позволит скорректировать резко выросшие на этот продукт цены. Однако эксперты сомневаются в эффективности импорта яиц, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россияне ранее признались, что ожидают в будущем появления напечатанных на 3D-принтере блюд.