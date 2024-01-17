Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала о последствиях употребления искусственных яиц из Китая

Диетолог Журавлева: искусственные яйца могут быть даже полезнее обычных

close
100%
Depositphotos

В интернете в последнее время обсуждается вопрос возможных поставок в Россию произведенных в Китае искусственных яиц. При умеренном потреблении «псевдояйца» не опасны для здоровья, а в некоторых случаях даже могут оказаться полезнее обычных, заявила диетолог Полина Журавлева.

«Искусственные яйца, в отличие от натуральных, обычно представляют собой продукты растительного происхождения, такие как соевый белок или другие растительные ингредиенты. Те, о которых слышала ранее я, вовсе не опасны и где-то даже полезнее обычных яиц, если, конечно, употреблять их умеренно», — пояснила Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако диетолог добавила, что поставленные из Китая яйца могут содержать в себе вредные консерванты и усилители вкуса. При массовом производстве таких яиц, а также в случае, если указывается долгий срок хранения, лучше избежать их включения в рацион, считает специалист.

«В любом случае много яиц с таким химическим разнообразием не съешь и не нужно», — подчеркнула она.

При этом полностью сделанные из природных веществ искусственные яйца могут стать альтернативой для людей, страдающих аллергией, добавила диетолог. Она подчеркнула, что обычные яйца в больших количествах также не являются полезными для здоровья, и призвала включать в рацион больше свежих фруктов, овощей, белков и злаков.

Напомним, вскоре в Россию придут поставки яиц из Турции и Азербайджана – власти надеются, что это позволит скорректировать резко выросшие на этот продукт цены. Однако эксперты сомневаются в эффективности импорта яиц, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Россияне ранее признались, что ожидают в будущем появления напечатанных на 3D-принтере блюд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами