Украинский телеканал показал карту с российским Крымом

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, которая включает Крым.

В репортаже, который рассказывал о коммунальном коллапсе в России журналисты вывели на экраны карту России, которая включала в себя Крымский полуостров. После того, как в других СМИ на это обратили внимание, телеканал «Рада» ограничил возможность перематывать эфир назад.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что считает чушью идею нейтрального военного флота в Черном море.

До этого зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя инициативу о создании нейтрального флота в регионе, заявил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским странам, не может пройти через Босфор.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.