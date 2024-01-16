Врач рассказала, возможно ли успешное лечение на поздних стадиях рака

Успешное лечение возможно и на поздних стадиях рака. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-онколог Анастасия Марьенко.

«Стадия III (поздняя стадия) — опухоль на этой стадии может прорастать за пределы пораженного органа — в соседние ткани или органы, распространяется в регионарные лимфатические узлы. Прогноз на этой стадии обычно является неблагоприятным, однако в ряде случаев все еще возможно успешное лечение», — сказала специалист.

Шансы на благоприятный исход наиболее высоки на I стадии заболевания, продолжила она. На ранних этапах, по ее словам, опухоль небольшого размера и еще не распространена на окружающие ткани.

До этого Марьенко предупреждала, что помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов.

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