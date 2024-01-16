В Новосибирске ищут приехавшего из Австрии с матерью ребенка

В Новосибирске ищут шестилетнего мальчика, который приехал в Россию из Австрии. Об этом сообщает пресс-служба управления судебных приставов региона.

Известно, что ребенок оказался в РФ вместе с матерью, которая родилась в Сочи. Пропавший знает русский язык.

Предположительно, мальчик и его родительница находятся в Калининском районе, где проживает тетя женщины. Также высказывается предположение о том, что уроженка Сочи поехала вместе с сыном к родственникам в Краснодарский край.

В комментарии изданию ngs.ru представители ГУ ФСССП пояснили, что на розыск поступил исполнительный документ. Согласно бумаге, необходимо установить место, где на данный момент находится ребенок.

Ранее в Республике Алтай четверо детей ушли гулять на гору и едва не замерзли.