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В России захотели запретить поставки пива из недружественных стран

Депутат Диденко предложил запретить импорт пива из недружественных стран

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Shutterstock

В России предложили запретить импорт пива из недружественных стран. Об этом сообщили «Известия».

Инициативу предложил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. По его словам, например, пиво — очень важный экспортный товар для Германии. В 2023 году на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, однако в то же время ФРГ зарабатывает на этом десятки миллионов долларов, а налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины.

Парламентарий обратил внимание, что недружественные страны продолжают зарабатывать на России, при этом резко критикуя ее. По его словам, запрет ввоза пива ослабит европейских поставщиков и поможет поддержать отечественных производителей, а также даст возможность попасть на российские полки производителям из дружественных стран.

В ноябре 2023 года в Государственной думе предложили полностью запретить продажу алкоголя в кегах. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев. По его мнению, кеги часто становятся лазейкой для бутлегеров и торговцев суррогатным и контрафактным алкоголем.

Ранее в России захотели разрешить продажу алкоголя в duty free пассажирам внутренних рейсов.

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