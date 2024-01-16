В Воронеже ввели режим ЧС

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в Telegram-канале, что в городе ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — сказано в сообщении мэра.

Кстенин уточнил, что сам дом осмотрен — все его инженерные системы в рабочем состоянии.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО сбили украинские беспилотники. Он уточнял, что в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

14 января Минобороны РФ сообщало, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.