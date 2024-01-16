Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Воронеже ввели режим ЧС

Мэр Воронежа Кстенин: в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

close
100%
Reuters

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в Telegram-канале, что в городе ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников.

«На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — сказано в сообщении мэра.

Кстенин уточнил, что сам дом осмотрен — все его инженерные системы в рабочем состоянии.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО сбили украинские беспилотники. Он уточнял, что в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

Вечером 15 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду.

14 января Минобороны РФ сообщало, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами