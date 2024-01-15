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«Страшно, очень страшно»: россиянка рассказала о панике на острове Маврикий из-за урагана

Россиянка рассказала, что на Маврикии из-за урагана порывы ветра достигают 120 км/ч

Россиянка Арина рассказала «Газете.Ru», что из-за бушующего урагана «Белаль» на острове Маврикий вторые сутки очень сильные волны, некоторые из них достигали первого этажа отеля. По словам девушки, туристы сидят в своих номерах, в отелях периодически отключается свет.

«Когда все начиналось, очень тихо было, небольшой ветер, немного усиливались волны. Вторые сутки очень сильные волны, волна достигала до первого этажа отеля, и она билась в двери. Ветер очень сильный сейчас начался, волны уже немного стихли, но на улице очень страшно, все валится, все падает. Мы находимся на юге, на Ле-морн, и сейчас мы сидим в отеле. Нам раздали ланчбоксы. Честно, паника есть, еще какая есть, свет то и дело выключается, Wi-Fi не работает. Паника у людей есть, конечно, все в шоке, что делать, потому что затопление было в Порт-Луи, рейсы отменили. Сейчас нам раздали бумаги о том, что порывы ветра достигают 120 км/час и что циклон «Белаль» доходит третьего класса. Очень страшно. Правда, очень. Вчера я не верила в то, что вообще что-то могло тут произойти. Сегодня мне было уже чуть-чуть жутковато, но сейчас такое чувство, что ветер просто пронзает через двери и все летит кругом. Я слышу, как что-то падает вокруг нашего домика. Мы находимся практически на краю острова. Сейчас нам сказали о том, что «Белаль» возвращается, сначала он шел в одну сторону, теперь возвращается в другую сторону. Нам прислали письмо о том, что он пройдет близко к юго-западу», — сказала она.

15 января Telegram-канал Mash сообщил, что около трехсот россиян оказались в центре урагана «Белаль» в Порт-Луи на острове Маврикий. Отмечается, что на острове сильный ливень и высокие волны. В городе введен фиолетовый уровень тревоги. По данным местного издания L'Express, власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом.

Ранее в Батуми прошел ураган, который снес крыши некоторых домов.

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