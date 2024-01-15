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В Калининградской области пройдет пятый съезд Российского общества политологов

На съезде Российского общества политологов обсудят цивилизационное развитие РФ

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Shutterstock

Работа Российского общества политологов (РОП) носит стратегический, последовательный характер по разработке фундаментальных исследований. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке мероприятий пятого съезда РОП заявил сопредседатель общества, завкафедрой госполитики факультета политологии МГУ им М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин.

Он подчеркнул важность работы политологического сообщества в условиях цивилизационного вызова, стоящего перед Россией.

«Признание важности цивилизационного подхода обретает свою актуальность, как никогда раньше. Цивилизационный подход является отражением реальности потребностей в понимании основных тенденций, формирующих научную повестку дня», — сказал Якунин.

Отмечается, что основной темой съезда, который пройдет 9-10 февраля в Калининградской области, станет «Цивилизационное развитие современной России: стратегический курс и политические практики». В свою очередь, исполнительный директор РОП, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов рассказал о формате работы съезда, который будет включать пленарную дискуссию, работу секций и круглых столов.

«Цивилизационная парадигма развития государства, с одной стороны, не нова, но с другой стороны, это те развороты, которые демонстрируют возможности отечественной политической науки. Мы очень рассчитываем, что в масштабах работы съезда будут предложены новые решения не только для профессионального политологического сообщества, но и более широкой аудитории – представителей российской государственной власти, политических структур», — отметил Кузнецов.

Доктор политических наук, профессор, член президиума РОП, руководитель Нижегородского регионального отделения общества, директор института международных отношений и мировой истории ННГУ Михаил Рыхтик заявил, что РОП уделяет большое внимание не только фундаментальным наукам, но и осмыслению образовательного процесса.

«В региональных отделениях свою деятельность ведут сотрудники, работающие в ведущих вузах страны. Сегодня, когда мы стоим у истоков перестроения образовательного процесса в области социально-гуманитарных наук, деятельность РОП позволяет систематизировать подобную работу, адаптировать ее под вызовы сегодняшнего дня», — сказал он.

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