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Калининградского кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар»

Уволенный из магазина под Калининградом кот номинирован на международную премию

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Кота Сергея, которого «уволили» из продуктового магазина в Зеленоградске под Калининградом по предписанию Роспотребнадзора, номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премии.

На эту премию номинируют животных, которые совершили важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в интернете и средствах массовой информации в 2023 году. Их определяет оргкомитет при мониторинге поступивших заявок. Кот Сергей прославился на всю страну, поэтому его включили в список номинантов.

«У нас 24 номинанта среди животных, заявки принимались с мая. Сегодня последний день приема заявок», — сказал представитель пресс-службы.

Сергей «проработал» в магазине «Ю-маркет экспресс» на Курортном проспекте Зеленоградска более двух лет. Рабочим местом кота была оборудованная лежанка. Сергей был популярен среди туристов.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор не разрешил «уволенному» коту вернуться в зеленоградский магазин.

Ранее житель Красноярского края пожаловался в Роспотребнадзор на кормящую голубей соседку.

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