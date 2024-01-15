Россияне стали чаще заказывать товары из-за границы

В 2023 году россияне заказывали товары из-за границы по интернету в 3,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Об этом kp.ru рассказали в службе доставки СDEK.Shopping.

«За рубежом россияне чаще всего предпочитают заказывать товары с международных распродаж, лимитированные коллекции или делать в числе первых предзаказы мировых новинок. Самыми популярными категориями товаров на СDEK.Shopping в 2023 году оказались смартфоны, кроссовки, куртки, футболки и брюки, но согласно внутренней аналитике сервиса наиболее выгодные предложения по цене представлены среди электроники, кроссовок и парфюмерии», — уточнил директор по маркетингу CDEK.Shopping Дмитрий Колосов.

Однако, по его словам, многие жители России перестали делать оформлять заказы в интернет-магазинах Asos, Poizon, iHerb, Zara, eBay и Amazon. Причиной стали трудности с созданием заказа и оплатой иностранными банковскими картами.

В СDEK уточнили, что мужчины чаще всего заказывают в онайн-магазинах кроссовки, женщины — аксессуары (чаще всего сумки). Помимо этого, россияне заказывают через интернет БАДы. Самыми популярными товарами среди бытовой техники стали смартфоны и ноутбуки, лидером закупок стала компания Apple (67% всех заказов), на втором месте Samsung — (10% заказов).

Исследование экспертов банка «Русский стандарт» в июле показало, что граждане России в первом полугодии 2023 года совершили покупок в магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем в январе — июне 2022 года, а количество покупок в интернете снизилось на 25%.

Ранее сообщалось, что сотрудник пункта выдачи заказов ЦУМа в Сочи украл миллион из кассы и потратил все на ставках.