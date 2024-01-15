Россиянка получила химический ожог лица после ссоры с соседом

В Волгограде полиция устанавливает обстоятельства травмирования женщины, которая получила химический ожог лица после ссоры с соседом из-за курения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на лестничной клетке в одной из волгоградских многоэтажек, 27-летняя женщина заметила, что ее сосед курит на площадке и сделала мужчине замечание. В ответ тот достал аэрозольный пистолет и распылил ей в лицо жидкость.

Пострадавшая госпитализирована, у нее диагностирован химический ожог. Нападавший задержан, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, волгоградцу придется заплатить штраф.

Степень вреда, нанесенного здоровью женщины, устанавливается.

Ранее подросток-закладчик распылил перцовый баллончик в лица полицейским во время задержания.