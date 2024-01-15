СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года

Более 270 уголовных дел возбудил Следственный комитет России за фейки о Вооруженных силах РФ почти за два года. Об этом председатель СК России рассказал РИА Новости.

«По статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в прошлом году было возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц», — рассказал он.

За дискредитацию Вооруженных сил РФ было заведено 81 уголовное дело, 44 дела в отношении 45 лиц были переданы в суд.

В декабре прошлого года, например, сообщалось, что Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ.

В том же месяце уголовное дело о повторной дискредитации завели на 86-летнего архиепископа с Кубани, написавшего антивоенную статью.

А в Крыму за дискредитацию армии оштрафовали экс-участнику «Битвы экстрасенсов».

Ранее в российских войсках заявили, что ВСУ готовят против них фейковые сюжеты.