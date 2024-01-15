В России хотят увеличить продолжительность жизни граждан

Члены Общественного совета при Минздраве России будут вести работу над увеличением продолжительности жизни россиян, защитой прав пациентов и врачей, а также над повышением доступности медицинской помощи и решением проблемы дефицита кадров. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал глава Общественного совета, председатель Профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.

«В конце 2023 года мы провели первое установочное заседание Общественного совета. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал нашей главной задачей увеличение продолжительности жизни людей. Сейчас средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,4 года. Президентом поставлена достаточно жесткая задача: к 2030 увеличить показатель до 78 лет. В здравоохранении повысить показатель можно улучшением диагностики и лечения, но в этой области мы уже достигли высоких результатов, в том числе в онкологии», — отметил Домников.

По его словам, для улучшения показателей необходимо популяризировать здоровый образ жизни и работать над изменением психологии россиян. Он отметил, что гражданам необходимо заниматься спортом и регулярно проходить диспансеризацию, чтобы поддерживать эффективность медпомощи.

В пресс-службе правительства России до этого сообщили, что С 2024 года медицинская помощь в стране станет более доступной. Это закреплено в постановлении «О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации». Согласно документу, с нового года регионы смогут закупать передвижные медицинские комплексы для оказания медицинской помощи и профосмотров. Также в рамках программы регионы получат финансирование на капремонт поликлиник и больниц, новое оборудование и другие цели.

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